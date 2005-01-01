Ромеро — о матче с Нидерландами: нас 26 воинов, мы готовы оставить жизни на поле

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро оценил шансы в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу с командой Нидерландов.

«Нидерланды — очень сложный соперник, мы все знаем, какой у них класс игроков. Сейчас мы насладимся этой победой, а уже завтра будем думать, как будем играть с ними. Нас 26 воинов, мы готовы оставить жизни на поле, — цитирует футболиста Clarín.

По его словам, никто не ожидал поражения в матче с Саудовской Аравией.

«Но после этой игры мы стали сильными духом и выходили на каждую следующую игру так, будто это финал», — добавил Ромеро.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).

Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал результат матча 1/8 финала с Австралией.