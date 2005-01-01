Де Пауль: в целом мы были лучше Австралии в матче ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Австралии.

«Это футбол, это чемпионат мира. Многие великие команды выбыли. В целом мы были лучше. Мы чувствовали себя комфортно. Я очень рад принести немного радости аргентинцам, я тоже был болельщиком», — цитирует футболиста Clarín.

По его словам, болельщики сборной Аргентины проснутся в хорошем настроении.

«Сегодня они снова дали о себе знать, нам это было очень нужно», — добавил хавбек.

Аргентина на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане нанесла поражение Австралии со счётом 2:1.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).

Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по голам на крупных международных турнирах.