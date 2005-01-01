Месси сравнялся с Роналду по голам на крупных международных турнирах

Сборная Аргентины переиграла команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

В составе Аргентины отличился Лионель Месси. Этот гол стал для него 22-м за сборную Аргентины на крупных международных турнирах — чемпионатах мира и Кубках Америки (9 + 13).

Это позволило Месси сравняться с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, в активе которого восемь голов на чемпионатах мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.