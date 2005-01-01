Мостовой: Португалия может побороться за победу на ЧМ-2022

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил шансы сборной Португалии побороться за победу на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Португалия может побороться за трофей. Кажется, будто те сборные, которые выиграли первые два матча, в третьем туре экономили силы, а те, кто не смог выиграть в первых играх, выложились в последнем туре», — цитирует Мостового Metaratings.

При этом бывший игрок сборной России, помимо Португалии, считает фаворитами первенства планеты Бразилию, Францию, Аргентину, Испанию.

«По игре все примерно одинаковы», — добавил Мостовой.

Португалия с первого места группы Н пробилась в плей-офф. Команда Фернанду Сантуша в 1/8 финала сыграет со Швейцарией 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Мостовой заявил, что не верит, что Испания специально проиграла Японии на ЧМ-2022.