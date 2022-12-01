Мостовой не верит, что Испания специально проиграла Японии на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о результате матча группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Испании и Японии.

«Не верю, что испанцы выбирали себе более лёгкую сетку. Но вчера за час до игры я общался со многими журналистами и друзьями. Сказал им, что не удивлюсь, если Испания сможет провернуть такое. По ходу игры мы начали это видеть», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом бывший игрок сборной России подчеркнул, что всё-таки не верит, что Испания выбирала себе соперника.

«Японцы забили второй за полчаса до конца матча. Забей Испания ещё один, немцы бы выходили дальше», — добавил Мостовой.

Испания проиграла Японии в матче третьего тура групповой стадии со счётом 1:2. Японцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места группы E. Испанцы с четырьмя очками стали вторыми.

Сборная Страны восходящего солнца в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 встретится с Хорватией 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 18:00 мск. Испания 6 декабря на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне сыграет с Хорватией. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее тренер сборной Японии высказался о спорном победном голе в ворота Испании.