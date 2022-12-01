Австралийские болельщики пришли на матч ЧМ-2022 с портретом Хасбика

Сборная Аргентины проводит матч с командой Австралии в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча проходит в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Австралийские болельщики пришли на матч с портретом Хасбика. Российский блогер является поклонником нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что победитель пары сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии на матч чемпионата мира в Катаре.