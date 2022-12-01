Голкипер сборной США: после вылета в раздевалке стояла гробовая тишина

Голкипер сборной США Мэтт Тёрнер рассказал об атмосфере в команде после поражения от Нидерландов в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Нам было тяжело. В раздевалке стояла гробовая тишина. Мы знаем, что провели не лучший наш матч, полное разочарование от выступления», — сказал игрок после матча.

В матче 1/8 финала США уступили Нидерландам со счётом 1:3. Таким образом, подопечные Луи ван Гала в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ.