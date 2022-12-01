Груйич: сборная Сербии чувствовала поддержку российских болельщиков на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич сообщил, что балканская команда чувствовала поддержку российских болельщиков на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Мы встречали ребят из России в отеле, они оказывали поддержку. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России», — цитирует Груйича «Спорт-Экспресс».

Сербия закончила выступление на турнире на четвёртом месте в группе G. Сербы проиграли Швейцарии и Бразилии, а также сыграли вничью с Камеруном.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал вылет команды после группового этапа чемпионата мира в Катаре.