Месси проводит свой 1000-й матч в карьере

Сборная Аргентины в настоящий момент проводит матч с командой Австралии в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча проходит в Аль-Райяне на стадионе «Ахмад бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В стартовом составе Аргентины появился нападающий Лионель Месси, для которого эта игра стала 1000-й в карьере.

Напомним, что победитель пары сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австралии на матч чемпионата мира в Катаре.