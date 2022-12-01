Тарханов: Нидерланды не являются командой, которая может выиграть чемпионат мира

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы сборной Нидерландов на победу в чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Нидерланды в матче с США хорошо забили, розыгрыши неплохие были, но все равно по игре чувствуется, что это не та команда, которая может выиграть чемпионат мира. Единственное, что надо отметить, понравилась у них оборона», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

По его мнению, у голландцев мастерства больше, чем у американцев.

«Поэтому, наверное, все закономерно. Да, в принципе в этой игре команда США особо не уступала голландцам, но в плане реализации моментов все было достаточно слабо», — добавил Тарханов.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вошёл в стартовый состав Аргентины на матч с Австралией в 1/8 финала ЧМ.