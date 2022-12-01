Аршавин: Неймар всё ещё заигрывается, а команда зависит от него

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру Неймара в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года.

«Неймар заигрывается, из-за этого у него много травм. Он — большая проблема. Он передерживает мяч, потому что он настолько кайфует от себя, хотя и не так, как это было пять-шесть лет назад», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты сборной Бразилии верят в Неймара, поэтому чаще отдают ему мяч.

«Это ментальность тоже. Достаточная зависимость от Неймара есть», — заключил Аршавин.

Бразилия 5 декабря встретится с командой Южной Кореи в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 на арене «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Неймар получил травму. Пока точно не известно, когда нападающий восстановится. В Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в тренировочный лагерь сборной Бразилии 3 декабря.