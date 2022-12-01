Думфрис стал вторым защитником в истории ЧМ, отметившимся тремя и более голевыми действиями в матче

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис в матче 1/8 финала с командой США на чемпионате мира в Катаре сделал две передачи и забил один гол.

Игрок стал вторым защитником с 1966 года, на счету которого три или более голевых действия в одном матче чемпионата мира.

В мундиале 1982 года защитник сборной Венгрии Йожеф Тот также отметился двумя передачами и голом.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды. Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее Думфрис стал первым игроком ЧМ-2022 с тремя результативными действиями в одном матче.