Думфрис стал вторым защитником в истории ЧМ, отметившимся тремя и более голевыми действиями в матче
Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис в матче 1/8 финала с командой США на чемпионате мира в Катаре сделал две передачи и забил один гол.
Игрок стал вторым защитником с 1966 года, на счету которого три или более голевых действия в одном матче чемпионата мира.
В мундиале 1982 года защитник сборной Венгрии Йожеф Тот также отметился двумя передачами и голом.
Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды. Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.
Ранее Думфрис стал первым игроком ЧМ-2022 с тремя результативными действиями в одном матче.