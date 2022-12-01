Симонс — самый юный футболист, сыгравший в матче плей-офф ЧМ в истории сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов одержала победу над командой США в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

На 82-й минуте на поле вышел Ксави Симонс. В возрасте 19 лет и 226 дней он стал самым юным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф ЧМ в истории сборной Нидерландов.

Подопечные Луи ван Гала вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее Дензел Думфрис стал первым игроком ЧМ-2022 с тремя результативными действиями в одном матче.