MD: Артета лично попросил руководство «Арсенала» подписать Асенсио в январе

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

По информации Mundo Deportivo, в его приглашении заинтересован лично главный тренер Микель Артета. Отмечается, что специалист просит руководство подписать игрока уже в январе.

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а в 2016 году присоединился к «Реалу». Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Контракт игрока истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Марко Асенсио высказался о продлении контракта с «Реалом».