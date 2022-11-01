Асенсио: надеюсь, в ближайшее время будет подписан новый контракт с «Реалом»

Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о продлении контракта с клубом.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет подписан новый контракт. Меня всё устраивает, и я чувствую себя счастливым в «Реале», — цитирует Асенсио Marca.

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а в 2016 году присоединился к «Реалу». Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Контракт игрока истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Испании стала первой сборной, сделавшей более 1 тыс. передач в матче ЧМ.