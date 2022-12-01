Нидерланды и США объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и США на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Нидерландов с первых минут на поле появятся: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Блинд, Думфрис, Классен, де Рон, де Йонг, Гакпо и Депай.

За США сыграют: Тёрнер, Дест, Циммерман, Робинсон, Рим, Адамс, Муса, Маккенни, Феррейра, Пулишич и Веа.

Встреча состоится 3 декабря в Дохе на стадионе «Халифа». Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре из-за травм.