Сычёв назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв выделил группу фаворитов на чемпионате мира в Катаре.

«Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия — они выглядят предпочтительнее», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Он добавил, что на турнире поддерживает команду Бразилии.

Напомним, что 3 декабря стартуют матчи 1/8 финала турнира. Игра между Бразилией и Южной Кореей состоится 5 декабря.

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