Быстров назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Сенсация — Южная Корея, разочарование — Сербия. Не Бельгия и не Дания, потому что это уже пенсионерские команды. Мой основной фаворит — Бразилия», — цитирует Быстрова Sport24.

Напомним, что 3 декабря стартуют матчи 1/8 финала турнира. Южная Корея вышла в плей-офф, заняв второе место в группе Е. Команда Сербии заняла четвёртое место в группе G и вылетела с чемпионата мира.

В 1/8 финала Бразилия встретится с Южной Кореей. Игра состоится 5 декабря.

Ранее в Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022.