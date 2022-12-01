Почеттино: Месси всегда будет решать исход матчей, он лучший игрок мира

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси всегда будет решать исход матчей. Он лучший игрок мира. Пока он делает разницу, он будет играть. Мы видели, какую роль он может сыграть в сборной на чемпионате мира. Он лидер команды, все это поняли», — цитирует Почеттино AS.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре).

Австралия 3 декабря сыграет с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее интернет-портал WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года.