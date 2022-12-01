Месси попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored, Роналду — нет

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года.

В символическую сборную группового этапа вошли вратарь Войцех Щенсны (Польша, 8,2), защитники Ашраф Хакими (Марокко, 7,5), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун, 7,7), Гарри Магуайр (Англия, 7,4), Тео Эрнандес (Франция, 8,0), полузащитники Бруну Фернандеш (Португалия, 8,4), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,7), Каземиро (Бразилия, 7,9), а также нападающие Килиан Мбаппе (Франция, 7,8), Антуан Гризманн (Франция, 7,7) и Лионель Месси (Аргентина, 7,9).

Отметим, что в символическую сборную не попал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отметившийся одним голом в трёх матчах группового этапа.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по количеству проведённых матчей на чемпионатах Европы и мира.