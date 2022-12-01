Роналду установил рекорд по количеству проведённых матчей на чемпионатах Европы и мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира и Европы.

Португалец стал первым футболистом, который сыграл более 20 матчей и на мундиалях, и на чемпионатах Европы.

В европейском чемпионате он сыграл в 25 встречах, а в матчах мирового первенства вышел на поле 20 раз. Матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с Южной Кореей стал для него юбилейным.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1 в пользу азиатской сборной.

Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H. Португалия с шестью очками расположилась на первой строчке и также прошла в 1/8 финала.

Ранее Роналду поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.