Роналду: первые две цели достигнуты, но впереди ещё много интересного

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.

«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе. Но впереди ещё много интересного! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.

Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H. Португалия с шестью очками расположилась на первой строчке и также прошла в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Португалия впервые в своей истории проиграла матч ЧМ, в котором открыла счёт.