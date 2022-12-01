Португалия впервые в своей истории проиграла матч ЧМ, в котором открыла счёт
Сборная Португалии потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
Всего Португалия провела 18 матчей на чемпионатах мира, в 15 из которых одержала победу, а в трёх сыграла вничью.
Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.
Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H. Португалия с шестью очками расположилась на первой строчке и также прошла в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Португалия попала в одну половину сетки с Испанией, Францией и Англией на ЧМ-2022.