Португалия попала в одну половину сетки с Испанией, Францией и Англией на ЧМ-2022

Сборная Португалии потерпела поражение от команды Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H. Португалия с шестью очками расположилась на первой строчке и также прошла в 1/8 финала.

Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира. Гана же не выходит в плей-офф первенства планеты с 2010 года.

Ранее сообщалось, что все команды — участницы ЧМ-2022 отметились забитыми мячами.