Все команды — участницы ЧМ-2022 отметились забитыми мячами

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сборная Уругвая забила команде Ганы.

Таким образом, Уругвай стал последней сборной, которой удалось забить на чемпионате мира.

Лучшими командами по количеству голов являются команды Англии и Испании, которые забили по девять мячей.

При этом единственной сборной, которая не пропустила мячей на данный момент, является Бразилия.

Ранее сообщалось, что Уругвай забил два безответных мяча в первом тайме матча ЧМ с Ганой.