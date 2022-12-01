Уругвай забил два безответных мяча в первом тайме матча ЧМ с Ганой

Сборная Ганы встречается с командой Уругвая в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

В составе латиноамериканской команды дубль оформил Хиорхьян Де Арраскаета (26-я и 32-я минуты).

Ранее «чёрные звёзды» не смогли забить пенальти. 11-метровый исполнял Андре Айю (21-я), однако Серхио Рочет парировал удар.

Счёт в игре — 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Игра третьего тура группы Н проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт из Германии.

Португалия с шестью очками лидирует в группе H. Команда Фернанду Сантуша уже гарантировала себе выход в плей-офф. Гана с тремя очками занимает второе место. Далее расположились Южная Корея (одно очко) и Уругвай (одно).

Ранее сообщалось, что Уругвай потерпел поражение от Португалии на ЧМ-2022.