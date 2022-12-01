Защитник Уругвая назвал судей в матче с Ганой «сборищем воров»

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес раскритиковал судейство в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Ганы.

«Эти судьи — сборище воров!» — сказал футболист, уходя в подтрибунное помещение.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканской команды.

Уругвай с четырьмя очками занял третье место в группе H и вылетел с чемпионата мира, уступив выход в плей-офф команде Южной Кореи (четыре очка).

Ранее сообщалось, что Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей.