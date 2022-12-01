Mundo Deportivo: защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация на 15 матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса на 15 матчей.
Напомним, что после встречи третьего тура группового этапа с командой Ганы (2:0) игроки уругвайской сборной подбежали к арбитру и начали высказывать недовольство в связи с тем, что он не назначил пенальти в ворота соперника.
Уходя в подтрибунное помещение, Хименес случайно ударил локтем в лицо директора ФИФА Колина Смита.
Как сообщает Mundo Deportivo, если будет подтверждено, что этот жест включен в протокол или отчёт директора ФИФА, защитник может получить дисквалификацию на 3—15 игр.
Уругвай с четырьмя очками занял третье место в группе H и вылетел с чемпионата мира в Катаре, уступив команде Южной Кореи (4 очка) по количеству забитых мячей.
Ранее нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ в Катаре.