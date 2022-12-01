Суарес — о вылете Уругвая с ЧМ: гордимся быть уругвайцами, несмотря на то что нас не уважают

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Очень больно прощаться с мундиалем вот так, однако мы спокойны в душе, так как мы сделали всё, что возможно, для Уругвая. Мы гордимся быть уругвайцами, несмотря на то что нас не уважают. Благодарю каждого болельщика, который поддерживал нас из любой части мира!» — написал Суарес на своей странице в социальной сети.

Сборная Уругвая набрала четыре очка, заняла третье место в группе H и вылетела с чемпионата мира. Гана с тремя очками расположилась на последней строчке и также покинула турнир.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подал в отставку после вылета с ЧМ-2022.