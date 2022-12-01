Главный тренер сборной Ганы подал в отставку после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо объявил об отставке после поражения от команды Уругвая (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Я всегда говорил, что если Гана попадёт на чемпионат мира, то я покину сборную после турнира. Даже если мы станем чемпионами мира. Футбол прекрасен, однако иногда он ужасен. Так было сегодня. Мы должны учиться на ошибках, и я уверен, что мы сделаем опредёленные выводы для себя в будущем», — цитирует Аддо SNL24 со ссылкой на BBC Sроrt.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 2:0 в пользу уругвайской команды.

Гана набрала три очка, заняла последнее место в группе H и вылетела с чемпионата мира. Уругвай с четырьмя очками расположился на второй строчке и вышел в плей-офф.

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