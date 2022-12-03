Голландский журналист заявил, что победа Нидерландов на ЧМ-2022 невозможна

Голландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и США.

«Футбол у Нидерландов плохой, в нём нет скорости ни в построении командой игры, ни в атаке. Только наша оборона выглядит солидно. Наш тренер Луи ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть турнир, но ни я, ни многие болельщики в Голландии так не думают. Это невозможно», — цитирует Ламмерса Sport24.

Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице группы A. США набрали пять очков и расположились на второй строчке группы B. Таким образом, команды встретятся в плей-офф.

Игра между Нидерландами и США пройдёт 3 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее ван Гал рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира 2022 года.