Ван Гал: Нидерланды хотят выиграть чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«Нидерланды хотят выиграть чемпионат мира в Катаре. У нас осталось четыре матча, после которых мы посмотрим, что произойдёт дальше. Я уже говорил в интервью, что я обязательно получу предложения о контракте, если мы выиграем мундиаль. Но, если верить нидерландской прессе, нам это не удастся сделать», — приводит слова ван Гала Mundo Deportivo.

Нидерланды сыграют в 1/8 финала чемпионата мира с США. Матч состоится 3 декабря, он начнётся в 18:00 по мск.

Ранее сообщалось, что ван Гал установил рекорд по количеству матчей без поражений на чемпионатах мира.