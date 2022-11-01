Ван Гал установил рекорд по количеству матчей без поражений на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Для главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала матч с катарской командой стал десятым на мундиалях. Таким образом, у наставника семь побед и три ничьих.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Таким образом Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков расположился на четвёртой строчке и покинул ЧМ.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выходили в плей-офф на каждом из своих девяти чемпионатов мира.