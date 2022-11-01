Нидерланды выходили в плей-офф на каждом из своих девяти чемпионатов мира

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Таким образом, Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар с нулём очков расположился на четвёртой строчке и покинул ЧМ.

Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира — это лучший 100% результат за всю историю проведения турнира.

Ранее сообщалось, что Катар первым проиграл три матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд.