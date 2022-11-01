Катар первым проиграл три матча на домашнем ЧМ и установил антирекорд

Сборная Катара уступила национальной команде Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира.

В первом туре команда Феликса Санчеса Баса уступила Эквадору (0:2), во втором проиграла Сенегалу (1:3), а в третьем не смогла набрать очки во встрече с Нидерландами (0:2).

Также сборная Катара установила антирекорд по пропущенным мячам на групповом этапе для страны — хозяйки чемпионата мира (7).

Ранее сообщалось, что Сенегал вышел в плей-офф ЧМ второй раз в истории.