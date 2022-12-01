Якин: если Швейцария хорошо начнёт матч с Португалией, всё будет возможно

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Португалии.

«Если Швейцария хорошо начнёт матч с Португалией, всё будет возможно. С Сербией мы провели отличную встречу и получили колоссальные эмоции. После игры всегда чувствуешь огромную пустоту. Но это сказочная пустота», — приводит слова Якина Mundo Deportivo.

Встреча Швейцарии с Португалией состоится 6 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее президент Косова Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой над командой Сербии на ЧМ-2022.