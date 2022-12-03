Коростелёв выиграл спринт на этапе Кубка России в Хакасии

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Лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Хакасии.
Коростелёв выиграл спринт на этапе Кубка России в Хакасии
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

Коростелёв преодолел дистанцию за 3 минуты 44,17 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (+0,57), третьим стал Александр Большунов (+1,00).

В женской гонке победу одержала Анастасия Фалеева (3 минуты 58,24 секунды).

Второй финишировала Алёна Баранова (+0,94), третьей — Вероника Степанова (+1,25).

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич победила спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Увате.

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