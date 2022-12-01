Роналду рассказал о перепалке с корейским игроком во время матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о перепалке с игроком команды Южной Кореи во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Игрок корейской команды сказал мне быстро уйти, а я сказал ему замолчать, потому что он не авторитет. Споров нет, это накал матча. Что бы ни произошло, подобные вещи всегда остаются на поле», — приводит слова Роналду Marca.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.

Португалия набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе H. Южная Корея с четырьмя очками расположилась на второй строчке и также прошла в 1/8 финала турнира.

Ранее Уругвай победил Гану, но не смог пробиться в плей-офф ЧМ.