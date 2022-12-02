Эпасси: Камерун не вышел в плей-офф чемпионата мира, это было очень важно для нас

Вратарь сборной Камеруна Девис Эпасси поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бразилии.

«Мы не вышли в плей-офф турнира, что было очень важно для нас. Но, в любом случае, мы можем гордиться тем, что сделали сегодня», — цитирует Эпасси Marca.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Единственный мяч забил Венсан Абубакар на второй добавленной к основному времени матча минуте.

Таким образом, сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Эпасси был признан лучшим игроком матча Камерун — Бразилия.