Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд на чемпионате мира.

Португальский форвард стал первым игроком, достигшим юбилейной отметки в 100 ударов с 1966 года.

2 декабря Роналду стал 13-м футболистом в истории, сыгравшим 20 и более матчей на ЧМ.

После интервью Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним португальцем, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству проведённых матчей на чемпионатах Европы и мира.