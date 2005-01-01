Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии в первом раунде плей-офф чемпионата мира — 2022.

Португалия с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице группы H. Швейцария набрала шесть очков и расположилась на второй строчке группы G. Таким образом, команды встретятся в плей-офф.

Игра между Португалией и Швейцарией пройдёт 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сербия второй раз на ЧМ по футболу пропустила три мяча и проиграла Швейцарии.