Сербия второй раз на ЧМ по футболу пропустила три мяча и проиграла Швейцарии

Сборная Сербии потерпела поражение от команды Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

В составе сербской команды отличились нападающий Александр Митрович на 26-й минуте и форвард Душан Влахович на 35-й.

У швейцарцев мячи забили полузащитник Шердан Шакири на 20-й минуте, нападающий Брил Эмболо на 44-й и хавбек Ремо Фройлер отличился на 48-й минуте.

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает мундиаль.

Ранее Камерун в дополнительное время открыл счёт в матче с Бразилией.