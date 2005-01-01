Камерун в дополнительное время открыл счёт в матче с Бразилией
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
Венсан Абубакар отличился на 90 + 2 минуте. При праздновании футболист снял футболку и получил вторую жёлтую карточку.
Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт в игре 1:0.
Главный судья матча — Исмаил Эльфат из США.
Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира.