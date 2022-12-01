Шакири стал первым швейцарцем в истории, забившим на трёх разных ЧМ

Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Полузащитник Шердан Шакири стал первым швейцарцем в истории, кому удалось отличиться на трёх разных чемпионатах мира.

Шакири забил мяч на 20-й минуте. На данный момент счёт 2:2.

Встреча проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Сборная Бразилии лидирует в таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария расположилась на втором месте (четыре). Камерун — на третьем (два), Сербия на четвёртом (два).

Ранее сообщалось, что Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме.