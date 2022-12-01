Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме

Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В составе сербской команды отличились нападающий Александр Митрович на 26-й минуте и форвард Душан Влахович на 35-й.

У швейцарцев мячи забили полузащитник Шердан Шакири на 20-й минуте и нападающий Брил Эмболо на 44-й.

Счёт в игре — 2:2.

Сборная Бразилии лидирует в таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария расположилась на втором месте (четыре). Камерун — на третьем (два), Сербия на четвёртом (два).

Ранее сообщалось, что сборные Бразилии и Камеруна не открыли счёт в первом тайме.