Сборные Бразилии и Камеруна не открыли счёт в первом тайме

Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. После первого тайма счёт в игре 0:0.

Главный судья матча — Исмаил Эльфат из США.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира.