21:54 02 декабря
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Амарти: Гана фокусировалась на игре с Уругваем и хотела победить

Защитник сборной Ганы Даниэл Амарти поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Уругвая.

«Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше. И я сказал команде: «Да, нам нужно забить сейчас, но и им — тоже. Поэтому будем обороняться»», — цитирует Амарти Sports.ru.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт большего количества забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира.

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