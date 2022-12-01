Де Арраскаета признан лучшим игроком матча Гана — Уругвай

Сборная Уругвая нанесла поражение команде Ганы в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Полузащитник Хиорхьян Де Арраскаета оформил дубль в составе латиноамериканской сборной.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт большего количества забитых мячей на турнире.

Ранее сообщалось, что Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира.