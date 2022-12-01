Хван Хи Чан признан лучшим игроком матча Южная Корея — Португалия
Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
Южнокорейский нападающий Хван Хи Чан забил победный мяч на 90+1 минуте матча.
Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H.
Ранее сообщалось, что главный тренер Южной Кореи стал первым наставником за 12 лет, обыгравшим свою родную страну на ЧМ.