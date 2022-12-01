Тренер Южной Кореи стал первым наставником за 12 лет, обыгравшим свою родную страну на ЧМ

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту стал первым наставником с 2010 года, который обыграл свою родную страну в матче чемпионата мира.

В 2010 году достижением отметился серб Милован Райевац, тогда сборная Ганы, в которой он был тренером, обыграла Сербию.

Матч между Южной Кореей и Португалией прошёл на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершился со счётом 2:1. В составе южнокорейской сборной забитыми мячами отметились защитник Ким Юнь Квон (27-я минута) и нападающий Хван Хи Чан (90 + 1).

Ранее сообщалось, что Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.